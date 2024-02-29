Как информирует «НБН» со ссылкой на СBС News, отвечая на вопрос о вероятном разладе между украинским лидером Зеленским и по состоянию на текущий момент бывшим главнокомандующим Залужным, Буданов заявил, что между мужчинами вряд ли могли быть какие-то личные разногласия, если один из них является «прямым подчиненным другого».

Помимо того Буданов намекнул, что Владимир Зеленский принял правильное решение, когда заменил Залужного.

Напоследок он отметил:

Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то тогда почему мы сейчас находимся в такой ситуации, в которой мы находимся?

Напомним, ранее заявление относительно увольнения Залужного сделал президент Украины Владимир Зеленский.