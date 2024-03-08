Украинский лидер в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1 напомнил, что закон запрещает проводить выборы в нашей стране во время войны, информирует «НБН».

По словам гаранта, помимо этого, невозможно провести выборы в период военного положения по еще двум причинам. Во-первых, важно проявлять уважение к защитникам и защитницам, которые сейчас находятся на фронте, ведь они так же, как и другие граждане Украины имеют право на волеизъявление во время выборов.

Во-вторых, как объяснил глава государства, нужна отдельная инфраструктура, которая позволит проголосовать на выборах 7 миллионам граждан нашей страны, которые выехали за границу.

Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал условие для обсуждения проведения выборов президента в военное время.