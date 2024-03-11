Президент в своем Telegram-канале напомнил, что более двух лет назад РФ жестоко атаковала Мариуполь. По словам гаранта, украинцы никогда не забудут каждый день этой войны и каждый день этого города, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что «20 дней в Мариуполе» – это фильм, который показывает правду о терроризме Российской Федерации. Украинский лидер поблагодарил команду, которая работала над этой документальной лентой, и получила «Оскар». Президент добавил, что эта важная награда позволила громко говорить о войне РФ против нашей страны.

Гарант поблагодарил всех журналистов в мире, которые осознают важность правдивого освещения событий в Украине и рассказывают о ее борьбе. Также Зеленский заявил, что мы помним всех, кто боролся ради города, и должны освободить защитников и защитниц Мариуполя из российского плена.

Фото – instagram.com/mstyslav.chernov

Ранее глава государства назвал главную цель войны кремлевского диктатора Владимира Путина против Украины.