Гарант в интервью французским СМИ Le Monde и BFM TV прокомментировал встречу Орбана и Трампа во Флориде. По мнению Зеленского, «заигрывание» венгерского премьера с экс-главой Белого дома – игра в опасную ситуацию для Будапешта, информирует «НБН».

Украинский лидер напомнил, что Венгрия знает, что такое полномасштабное вторжение и последствия фашистского режима. По этому его удивляют радикальные и несбалансированные сообщения Будапешта о нашей стране.

Зеленский уверен, что заискивание главы венгерского правительства перед Трампом ничего ему не даст. Глава Украины отметил, что американский политик – самостоятельный человек, который будет самостоятельно принимать решения.

Президент добавил, что слабых друзей никто не любит и нужно занимать сильную позицию, ведь ее будут уважать, даже если она другая.

Напомним, Орбан после встречи с Трампом заявил, что американский политик не даст денег на борьбу против агрессии РФ. Кроме того, бывший президент США якобы имеет детальные планы по завершению войны в Украине.