Во временно захваченных регионах Украины продолжается «досрочное» голосование на «президентских выборах», однако их результаты российскому руководству уже известны, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Заместитель Буданова рассказал, что на фейковых выборах участвуют и местные коллаборанты. Кремлевский диктатор поставил задачу «властям» на оккупированных территориях «нарисовать» ему явку 75% и такой же процент поддержки. Не исключено, что ставленники Кремля, чтобы выслужиться перед Путиным, могут выдать «результаты голосования» 85% и выше.

По словам генерала, «нарисованные» показатели имеют значение для российского лидера и пропагандистов, чтобы показать его «поддержку» не только со стороны граждан РФ, но и жителей ВОТ.

Напомним, аналитики ISW рассказали, как Кремль пытается избежать повторного прорыва границы накануне «переизбрания» Путина пост президента РФ.