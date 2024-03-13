О том, что Кремль перебросил призывников на вышеописанные сложные направления, таким образом намереваясь защитить границы с Украиной от вероятных одиночных вторжений, поскольку опасается идентичных «провокаций» в день так называемых «выборов» президента РФ, запланированных на 17-е марта, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков «Института изучения войны, такие действия Москвы, судя по всему, связаны с нежеланием Путина отводить подготовленные войска от линии фронта. Кроме того, российские «военблогеры» вчера жаловались — вторжение «Российского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России» в Белгородскую область, произошло лишь за несколько дней до начала президентской кампании в РФ.

В частности, несколько из этих «рупоров Кремля» предупредили — в течение ближайших дней могут произойти повторные аналогичные «акции» со стороны Украины, если верить их источникам информации.

Ранее мы писали о том, что в Легионе «Свобода России» и у Буданова делали заявления о боях в Белгородской области.