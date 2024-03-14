В колонке для издания NV бывший британский премьер-министр напомнил, что оппонент Байдена был первым, кто отправил украинцам вооружение, учитывая, что его предшественник Барак Обама не сделал этого, информирует «НБН».

По словам Джонсона, экс-глава Штатов в определенный момент может подумать, что он способен вести переговоры с кремлевским диктатором, однако вскоре он осознает, что никакие соглашения с российским лидером невозможны.

Политик считает, что, если Трамп вновь займет президентское кресло, он поможет защитить европейскую демократию и будет поддерживать украинцев в борьбе с оккупантами. С его возвращением в Белый дом изменится и ситуация с ультрареспубликанцами, которые призывают не предоставлять помощь Киеву.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский высказался о «заигрывании» венгерского премьера Виктора Орбана с Трампом.