Как информирует «НБН», видео падения российского борта опубликовал ТГ-канал пропагандистов SHOT.

В обнародованном под видео сообщении говорится, что непосредственно перед самим падением самолет с горящим двигателем задел верхушки деревьев в результате чего передняя часть самолета весьма резко наклонилась вниз и воздушное судно рухнуло на землю. Погибли все 16 членов экипажа.

В сообщении также отмечается:

Последними словами экипажа, по данным источника SHOT, стал доклад о возгорании четвёртого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы. Именно по этой причине борт не смог дотянуть до аэродрома, с которого вылетел за несколько минут до этого. Основная версия крушения — техническая неисправность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Министерстве обороны РФ озвучили причину падения военно-транспортного самолета в России.