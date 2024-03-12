Telegram-канал ASTRA сообщил о падении Ил-76 вблизи города Иваново, опубликовав соответствующие кадры. Известно, что военно-транспортный самолет наполовину разрушен. Местные власти сообщили о гибели экипажа, информирует «НБН».

Фото — t.me/s/astrapress

Российское пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на комментарий оборонного ведомства страны-агрессора, пишет, что на борту Ил-76 находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров.

Военно-транспортный самолет упал в лесопосадке вблизи Иваново, не дотянув до полосы аэродрома. У Шойгу утверждают, что причиной крушения Ил-76 стал пожар одного из двигателей при взлете.

Напомним, 9 марта в Таганроге беспилотники атаковали авиационный завод. В результате удара был поврежден самолет А-50. В разведке Великобритании оценили последствия инцидента для «второй армии мира».