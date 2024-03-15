В пресс-службе ГУР МОУ заявили, что на президентских выборах в РФ «участники СВО» могут «голосовать» за главу Кремля даже после гибели, информирует «НБН».

У Буданова сообщили, что оборонное ведомство страны-агрессора разрешило оккупантам голосовать за диктатора, не появляясь на «избирательных участках». Такое распоряжение существенно облегчает «избирательным комиссиям» фальсификацию результатов.

Чтобы проголосовать, «освободителям» не нужен паспорт или военный билет, достаточно предоставить фотокопии документов. Это позволит Кремлю увеличить количество избирателей президента-агрессора за счет «двухсотых» захватчиков, а также оккупантов, которые попали в плен или пропали без вести. За счет «мертвых душ» Москва может обеспечить главе государства существенную «поддержку».

В украинской разведке добавили, что ни сам факт псевдовыборов, ни их результаты не являются средством легитимизации правления главы Кремля в РФ и за ее пределами.

Ранее в ЦНС рассказали, как оккупанты «накручивают» количество избирателей во временно захваченных регионах Украины.