Представитель Офиса Зеленского в комментарии «24 каналу» напомнил, что в 2020 году глава Кремля «сломал» Конституцию РФ. Закон переписали так, чтобы диктатор мог баллотироваться после каждых последующих шести лет президентства, информирует «НБН».

По словам Подоляка, еще до начала полномасштабной войны юридически Путин не являлся легитимным главой государства, однако сейчас международному сообществу нужно сделать важный шаг – признать, что военный преступник является самопровозглашенным президентом.

Советник главы ОПУ заявил, что 17 марта в 12:00 нужно заявить о потери легитимности кремлевским диктатором и приостановить участие РФ в любых международных организациях, пока россияне не проведут честные выборы президента.

Напомним, в ГУР МОУ сообщили, что Кремль намерен обеспечить «поддержку» Путина на выборах за счет «голосов» ликвидированных, пропавших без вести и пленных оккупантов.