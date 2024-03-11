Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, по словам Столтенберга, Североатлантический Альянс не планирует отправлять войска на территорию Украины, так как НАТО не является стороной конфликта России и Украины.

Дословно из заявления Столтенберга:

Североатлантический Альянс не намерен отправлять войска на территорию Украины, и НАТО не является стороной конфликта, как и союзники по Североатлантическому Альянсу.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО добавил, что если государства-участники примут решение отдельно отправить в Украину войска, это окажет влияние на Альянс в целом, так как его члены связаны договором о коллективной обороне.

Отвечая на вопрос о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, говоря о «стратегической неоднозначности» касательно вероятного развертывания западных войск, генсек НАТО подчеркнул, что «важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим темам, так как они имеют значение для всех нас».

Напомним, ранее президент Франции высказал мнение, что войска НАТО нужно направить в Украину.