Советник руководителя ОПУ в интервью «24 каналу» заявил, что теракт в Подмосковье не поспособствовал росту количества граждан РФ, которые хотят подписать контракт с оборонным ведомством, информирует «НБН».

По словам представителя Офиса Зеленского, россияне не пойдут воевать против Украины ради непонятных целей. Жителей соседней страны мотивируют вступать в ряды оккупантов две вещи – выплата денег и гарантированная возможность безнаказанно грабить и убивать. Также участие в так называемой «СВО» дает возможность заключенным не отбывать срок наказания.

Кроме того, так отметил Подоляк, в РФ, несмотря на пропаганду, существуют сомнения относительно причастности Украины к теракту в Подмосковье.

Представитель ОПУ напомнил, что всем известно о том, что Запад предупреждал Кремль о подготовке нападения в «Крокус Сити Холле», а задержанные граждане Таджикистана имеют вид на жительство в РФ. Чиновник добавил, что в этом вопросе все очевидно даже для жителей российской глубинки.

Ранее в Кремле ответили, получали ли они информацию из Вашингтона о подготовке теракта в «Крокус Сити».