О том, что часть налогов на прибыль от заблокированных активов России, территориально выплачиваемых в Бельгии, уже начали работать на наше государство, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную замглавы Офиса Президента Украины (ОПУ) Ириной Мудрой, и опубликованное в «РБК-Украина».

Как стало известно, определенный объем указанных налогов платится в Бельгии, так как на территории этой страны расположен депозитарий Euroclear, в который помещены активы РФ на 191 млрд евро:

средства от одного вида сборов, «tax revenue from interest on frozen Russian assets», в сумме 1,7 млрд евро уже перечислены украинскому фонду на гуманитарные расходы — на помощь беженцам, выехавшим в Бельгию;

из второго отчисления, «corporate income tax», составляющего сумму в 1,28 млрд евро, Брюссель предоставил Киеву около 200 млн евро для приобретения боеприпасов и вооружения.

Ранее мы писали о том, почему Евросоюза поначалу отказался предоставлять Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ.