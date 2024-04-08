В воскресенье, 7 апреля, украинский лидер в вечернем видеообращении напомнил о том, что нашей стране не хватает тех средств противовоздушной обороны, которые она ранее получила от Запада, информирует «НБН».

По словам Зеленского, российские войска ежедневно наносят удары по Украине, в частности от вражеских атак авиационными бомбами сильно страдает Харьков. Политическое и военное руководство ищет возможности для усиления защиты неба над городом.

Президент подчеркнул, что партнеры Киева видят, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и мир должен услышать боль, которую захватчики наносят городам Донбасса, Запорожья, Харьковщины, Сумщины и другим регионам.

Гарант заявил, что союзникам Украины для усиления ее противовоздушной обороны нужна только политическая воля. Глава государства подчеркнул, что ЗРК Patriot сейчас место именно на территории нашей страны, чтобы в последствии не пришлось применять эти комплексы как минимум по всему восточному флангу Североатлантического Альянса.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, почему ПВО сложно отражать авиационные атаки армии Путина на Харьков.