В воскресенье, 7 апреля, украинский лидер в вечернем видеообращении напомнил о том, что нашей стране не хватает тех средств противовоздушной обороны, которые она ранее получила от Запада, информирует «НБН».
По словам Зеленского, российские войска ежедневно наносят удары по Украине, в частности от вражеских атак авиационными бомбами сильно страдает Харьков. Политическое и военное руководство ищет возможности для усиления защиты неба над городом.
Президент подчеркнул, что партнеры Киева видят, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и мир должен услышать боль, которую захватчики наносят городам Донбасса, Запорожья, Харьковщины, Сумщины и другим регионам.
Гарант заявил, что союзникам Украины для усиления ее противовоздушной обороны нужна только политическая воля. Глава государства подчеркнул, что ЗРК Patriot сейчас место именно на территории нашей страны, чтобы в последствии не пришлось применять эти комплексы как минимум по всему восточному флангу Североатлантического Альянса.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, почему ПВО сложно отражать авиационные атаки армии Путина на Харьков.
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