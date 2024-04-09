Экс-спецпредставитель США по Украине в интервью изданию «РБК-Украина» высказался о продолжении поддержки Киева Вашингтоном. По мнению Волкера, Штаты выделят Киеву помощь в размере 61 миллиарда долларов, информирует «НБН».

Дипломат верит, что американское руководство выделит дополнительную военную помощь для Украины уже в этом месяце, при этом добавил, что он «ошибался раньше и готов снова ошибиться».

Волкер считает, что власти США сначала хотят добиться продления финансовой поддержки Киева, а после заниматься выборами президента. Он утверждает, что 80% членов Палаты представителей поддерживают предоставление помощи Украине и, если соответствующий проект вынесут на рассмотрение, он получит от 300 до 350 голосов.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст заявила, что США должны проверить целевое использование «каждого доллара», который они выделяют Украине.