Украинский лидер рассказал, что в Литве он примет участие в саммите Триморья, а также проведет переговоры с лидерами государств-союзников, информирует «НБН».

По словам главы государства, в его плане есть важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности. Гарант отметил, что сейчас в приоритете решения вопросов по укреплению украинской противовоздушной обороны и обеспечению неотложных потребностей ВСУ.

Также Зеленскому важно консолидировать международную поддержку, чтобы наша страна могла остановить террор путинских войск.

Украинский лидер подчеркнул, что страна-агрессор также представляет угрозу для государств, которые имеют с ней общие границы, а также для всех, кто ценит международное право.

Ранее президент заявил, что Украина не просит слишком много у своих партнеров, обозначив три приоритета в военной помощи.