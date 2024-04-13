О том, что соответствующее лживое якобы видеосвидетельство интенсивно тиражируется в китайской соцсети TikTok, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Как стало известно, стараясь придать некоторое правдоподобие данной информации, «фейкоделы» сослались на американское издание Politico, однако на их странице отсутствует публикация с подобным заголовком или идентичным текстом.

По словам главы департамента медиаграмотности ЦПД Иван Сличко, это уже не первый раз, когда российская пропаганда, посредством подключения ботоферм, стремится дискредитировать представителей высшего военно-политического руководства Украины.

Ранее мы писали о том, что в ЦПД называли направления, на которых оккупанты могут пойти в наступление в начале лета.