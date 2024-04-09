В аналитическом материале ISW отмечается, что из-за ударов дронов по НПЗ на территории страны-агрессора россиянам приходится искать бензин за рубежом, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на статью агентства Reuters. Три неназванных источника в нефтеперерабатывающей отрасли рассказали журналистам, что Кремль обратился к Казахстану с просьбой создать для него «чрезвычайный резерв» в 100 000 метрических тонн бензина на случай нехватки топлива у РФ.

Сообщается, что Москва и Астана достигли соглашения, которое позволит стране-агрессору использовать запасы бензина Казахстана. При этом советник главы Министерства энергетики Шынгыс Ильясов заявил, что ведомство не получало подобный запрос из столицы РФ.

Кроме того, Кремль попытался импортировать топливо из государства-союзника – Республики Беларусь. По мнению аналитиков, поиски бензина Москвой за рубежом свидетельствуют о ее обеспокоенности немедленными поставками дистиллятных нефтепродуктов на внутренний рынок после дроновых ударов по НПЗ в РФ.

Ранее агентство Reuters выяснило, что мешает россиянам отремонтировать свои нефтеперерабатывающие заводы после атак БПЛА.