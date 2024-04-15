Почти 30 000 украинцев подписали петицию с призывом перенаправить средства, выделенные на финансирование телемарафона и канала «FreeДом», на закупку автомобилей и дронов для ВСУ, информирует «НБН».

Премьер-министр, в своем ответе на петицию, назвал перенаправление денег на нужды Сил обороны «нецелесообразным», поскольку государство должно обеспечивать информационную безопасность во время войны с Россией и финансировать соответствующие меры.

По словам главы Кабмина, правительство Украины «системно» проводит работу по обеспечению защитников материально-техническими и другими ресурсами, в частности на это направляют помощь от союзников. При этом чиновник не предоставил украинцам никаких конкретных данных в подтверждение своих слов.

Напомним, в начале месяца глава комитета ВРУ по свободе слова Ярослав Юрчишин допустил возможность закрытия телемарафона в конце года, назвав условия для такого шага.