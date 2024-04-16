Спикер главы РФ высказался о призыве французского лидера прекратить ведение огня в Украине на время летней Олимпиады, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Чиновник заявил, что Москва не получала никаких официальных предложений о прекращении боевых действий на время проведения международных спортивных соревнований.

В очередной раз пресс-секретарь диктатора обвинил Украину в эскалации войны, которую развязала его страна. Спикер Путина заявил, что соседняя страна всегда использует такие инициативы для перевооружения и перегруппировки. Песков добавил, что это «осложняет процесс рассмотрения» подобных предложений.

Напомним, что в прошлом месяце призыв Парижа к перемирию на время летних Игр-2024 цинично прокомментировал кремлевский диктатор, выдав новые абсурдные обвинения в адрес западных политиков.