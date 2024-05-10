О том, что в правительстве рассматривают возможность корректировки стоимости одного киловатт-часа в большую сторону с приходом лета, на этот раз, не для бизнеса, а для бытовых потребителей, пишет «НБН», ссылаясь на мнение нардепа Алексея Кучеренко, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

По словам Кучеренко, сейчас отечественная энергетика оказалась в критически сложном положении после серии полномасштабных ударов российско-оккупационных войск по объектам критически-важной инфраструктуры — уничтожено 50 процентов электрогенерации, и, на этом фоне «страдает» доходная часть государственного бюджета.

В частности, в Кабмине реально готовятся пересмотреть тарификацию электроэнергии для населения, что, скорее всего, произойдет с 1 июня. Предполагается, что правительство обсуждает поднятие цен в диапазоне от 3,5 гривны до 4 гривен/один киловатт-час, «то есть, примерно в 1,5 раза».

Ранее мы писали о том, как Минэнерго объясняло необходимость увеличения тарифа на электричество для населения.