Американское издание Politico сообщило, что руководство Евросоюза хочет 25 июня начать переговоры об интеграции Украины в организацию, однако для этого нужно, чтобы Будапешт изменил свою позицию в этом вопросе, информирует «НБН».

По данным журналистов, дипломаты Киева и Брюсселя ведут активную работу над тем, чтобы венгерское руководство одобрило начало переговорного процесса о вступлении страны в организацию. В частности, необходимо решить проблему венгерских меньшинств в Украине.

СМИ отмечает, что венгерское руководство намерено положить конец переговорам об интеграции Украины в Евросоюз до того, как Будапешт 1 июля начнет председательство в Совете ЕС сроком на полгода.

В то же время Киев и его сторонники в организации призывают провести межправительственную конференцию между Украиной и Венгрией до того, как представители Будапешта в середине лета возьмут на себя представительство в Совете Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заблокировал принятие резолюции по украинской «формуле мира» в Совете Европы.