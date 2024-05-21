В интервью международному агентству Reuters гарант рассказал, что ситуация на фронте в Украине остается сложной, так как ВС РФ продолжают наступать на разных направлениях, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию в Харьковской области, где оккупанты недавно осуществили новое вторжение. Параллельно новая волна наступления армии Путина началась на Донетчине, где захватчики атакуют намного чаще.

Президент напомнил, что пока у Сил обороны Украины нет такого дальнобойного оружия, как у путинских войск, кроме того, союзники Киева до сих пор не разрешили защитникам бить по территории РФ западным вооружением.

При этом украинская сторона ведет переговоры с партнерами относительно использования западного оружия для атак на скопление техники «второй армии мира» в России, однако пока положительных решений в этом вопросе нет.

Ранее глава государства рассказал, сколько истребителей F-16 необходимо ВСУ для паритета с армией Путина.