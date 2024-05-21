Глава государства в интервью международному агентству Reuters напомнил, что во время атак на Украину ракеты ВС РФ уже пересекали польское воздушное пространство, тогда авиация страны поднималась в небо, однако не сбивала вражеские цели, информирует «НБН».

По словам президента, он убежден, что польские самолеты могут сбивать ракеты армии Путина, которые заходят в воздушное пространство их государства. Таким образом, как объяснил Зеленский, ВВС Польши будут уничтожать российское оружие, которое может взорвать газовое хранилище или прилететь на головы жителей государств НАТО.

Гарант напомнил, что в газовых хранилищах на территории нашей страны хранится не только украинское «голубое топливо», но и европейское. В случае поражения таких объектов, Венгрия, Словакия, Молдова и другие государства могут остаться без газа.

Как сообщалось, американское издание объяснило, почему украинская ПВО за последний месяц сбила только 30% ракет.