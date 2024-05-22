Украинский лидер в интервью американскому изданию The New York Times признался, что из-за работы он очень редко видится с детьми, однако когда появляется возможность поговорить с ними – это большая радость для президента, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он хочет быть вовлеченным в жизнь дочери и сына, старается быть в курсе их дел, интересуется учебой. Глава государства рассказал, что 11-летний Кирилл начал в школе учить испанский язык.

Президент Украины отметил, что общение с детьми его заряжает, дает энергию. Гарант добавил, что встречи с сыном и дочерью – это самые счастливые моменты, в которые он может расслабиться.

Ранее во время общения с представителями СМИ Зеленский ответил, толкает ли Запад Киев к переговорам с Российской Федерацией. Также украинский лидер рассказал, что думает о перемирии с государством-террористом на период проведения Олимпийских игр.