На своей странице в соцсети Х руководитель внешнеполитического ведомства сообщил, что сегодня оккупанты ударили по Харькову и населенным пунктам в области, в результате этих атак есть погибшие.

По словам Кулебы, эти обстрелы должны напомнить, что Украине необходимы еще семь ЗРК Patriot, информирует «НБН».

Дипломат подчеркнул, что ежедневное промедление союзников стоит жизней украинцев и приближает возможность большой войны в Европе, в ходе которой погибнет еще больше людей.

Глава МИД вновь призвал партнеров, у которых есть комплексы Patriot, передать Украине эти установки, которые станут не очень большой ценой за долгосрочный мир в европейских государствах. Министр добавил, что системы ПВО нужны нашей стране сегодня, а не завтра, кроме того, слова солидарности союзников не помогут перехватить вражеские ракеты.

Ранее на удар по Харькову отреагировал глава государства. Зеленский обратился к мировым лидерам.