Глава украинского внешнеполитического ведомства объяснил, что анонимные «источники» в РФ внезапно начали сообщать СМИ о «готовности» бессменного российского лидера остановить войну, так как Кремлю нужно послать соответствующий фальшивый сигнал, информирует «НБН».

Дипломат объяснил, что диктатор боится Глобального саммита мира и отчаянно пытается сорвать его. Естественно, у главы Кремля нет никакого желания заканчивать боевые действия, однако мировое большинство может заставить его прекратить агрессию.

По словам министра, в этом и заключается цель мероприятия в Швейцарии, поэтому важно, чтобы на нем присутствовало как можно больше лидеров со всего мира.

Глава МИД добавил, что, когда все международное сообщество выступит за восстановление международного права и полной силы Устава ООН, россиянам придется избрать мир.

Ранее СМИ узнали, ради какого мероприятия главный китайский дипломат Ван И может проигнорировать Глобальный саммит мира.