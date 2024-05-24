Два высокопоставленных дипломатов ЕС сообщили, что Москва планирует провести встречу государств-членов БРИКС примерно в то же время, когда пройдет Глобальный саммит мира по завершению войны в Украине в Швейцарии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Politico.

Встреча БРИКС пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств, на которую Пекин направит главного китайского дипломата Вана И.

Журналисты напомнили, что ранее в КНР заявляли европейским дипломатам, что в случае отсутствия приглашения на Глобальный саммит мира для Российской Федерации они не направят своих высокопоставленных представителей на это мероприятие.

Как отмечает СМИ, учитывая, что страну-агрессора приглашать на саммит не намерены, главный китайский дипломат, вероятно, проигнорирует его и поедет на встречу БРИКС в российскую столицу.

Ранее западное информационное агентство сообщило, что Глобальный саммит мира может пропустить американский лидер Джо Байден. По данным журналистов, глава Белого дома в эти дни в Лос-Анджелесе будет собирать деньги на предвыборную кампанию.