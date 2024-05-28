Во вторник, 28 мая, в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Бельгии Александром Де Кроо украинский лидер высказался о Глобальном саммите мира.

По словам президента, сейчас Киев ожидает ответ относительно участия нескольких представителей африканского континента, информирует «НБН».

Также гарант отметил важность присутствия главы США Джо Байдена на саммите. Зеленский отметил, что Вашингтон поддерживает проведение этого мероприятия, однако он не знает, на каком уровне. Украинский лидер добавил, что это не самое сильное решение Штатов.

Глава государства убежден, что американский президент нужен конференции и другим лидерам, которые смотрят на реакцию Белого дома. В случае отказа Байдена от участия в саммите, по мнению Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин «будет аплодировать стоя».

Ранее СМИ объяснили, почему глава США может пропустить Глобальный саммит мира.