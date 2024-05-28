Во вторник, 28 мая, гарант в ходе совместной пресс-конференции с главой бельгийского правительства Александром Де Кроо в Брюсселе заявил, что Украина должна победить РФ на поле боя и справедливость наступит только при таком сценарии, информирует «НБН».

По словам Зеленского, Украина хочет, чтобы боевые действия закончились как можно скорее, однако завершение войны должно быть справедливым. Президент отметил, что для этого ВСУ необходимо оружие, чтобы нашу страну не оккупировали и не разрушили окончательно.

Глава государства напомнил, что Киев предложит и дипломатический путь, чтобы война не затянулась на десятилетия – Глобальный саммит мира.

Украинский лидер добавил, что РФ не воюет против нашей страны сама – ее агрессию поддерживают КНДР и Иран, которые передают Москве ракеты, артиллерийские боеприпасы и БПЛА.

Также в ходе конференции президент прокомментировал возможное отсутствие главы США Джо Байдена на Глобальном саммите мира.