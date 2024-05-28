Во вторник, 28 мая, в Брюсселе в ходе совместной пресс-конференции с главой бельгийского правительства Александром Де Кроо украинский президент напомнил, что ВС РФ наносят ракетные удары по энергообъектам в нашей стране, информирует «НБН».

По словам Зеленского, никто не смог остановить атаки страны-агрессора любыми дипломатическими сигналами. Кроме того, противовоздушная оборона, предоставленная союзниками, хоть и помогла сохранить жизни многих украинцев, однако не была полностью укомплектована, чтобы защитить энергетическую систему.

Глава государства рассказал, что Украина начала выпускать дальнобойные БПЛА. С помощью дронов ВСУ заставляют врага думать о том, что нашей стране нужно какое-то время, чтобы она могла атаковать российскую энергетику.

Гарант отметил, что Силы обороны избрали мишенью именно энергоресурсы, чтобы лишить РФ возможности зарабатывать за счет их продажи и обеспечивать армию Путина.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал лидеров ЕС снять запрет на использование западного оружия ВСУ для ударов по объектам на российской территории.