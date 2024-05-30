Руководитель внешнеполитического ведомства Дании перед заседанием Совета ЕС заявил, что ВСУ смогут бить по объектам на территории государства-террориста полученными от Копенгагена истребителями F-16.

Дипломат заявил, что эти западные самолеты позволят украинцам реализовать их право на самооборону, информирует «НБН».

Министр отметил, что с самого начала процесса принятия решения о поставках авиации в Украину, руководство Дании понимало, что эти самолеты и другое оружие Киев получает для самозащиты, частью которой являются атаки на военные объекты государства-террориста.

Как сообщалось, власти Бельгии обязались отправить в Украину до 2028 года 30 истребителей F-16, первую партию которых Киев получит уже в этом году. Однако Силы обороны смогут использовать эту авиацию исключительно для атак на врага на украинской территории.