Руководитель бельгийского внешнеполитического ведомства заявила, что власти ее страны хотят до 2028 года передать Киеву 30 истребителей F-16. Первые боевые самолеты, по словам дипломата, должны появиться в Украине к концу года.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на RTL.

Глава МИД уточнила, что это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности и сотрудничестве между Киевом и Брюсселем. Соответствующий документ во вторник, 28 мая, подписал украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Бельгию.

Лахбиб отметила, что оборонное ведомство ее страны также будет поставлять Украине боеприпасы для американской авиации из собственных запасов.

Министр добавила, что Бельгия предоставляет Киеву такую помощь, чтобы обеспечить свою безопасность и не позволить кремлевскому диктатору Владимиру Путину отодвинуть границы государств Европы.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что украинские летчики завершили обучение на F-16 в США. Майор объяснил, почему пилоты пока не будут возвращаться в родную страну.