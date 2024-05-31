Представитель Офиса Зеленского в эфире «24 канала» рассказал, что наша страна строго соблюдает международное право и договоренности с союзниками на разных уровнях, поэтому ВСУ не используют западное оружие для атак на РФ, информирует «НБН».

По словам чиновника, в то же время Киев ведет переговоры с партнерами относительно применения защитниками предоставленного Западом вооружения для ударов по временно захваченной территории Украины и приграничью РФ в полном объеме.

Подоляк рассказал, что в этих местах россияне накапливают свои силы, результатом чего становятся боевые столкновения. Вследствие этого нашим людям приходится сдерживать наступление врага, вместо того, чтобы для этого использовать высокоточное дальнобойное оружие.

В то же время, как отметил советник главы ОПУ, у Украины есть свои дальнобойные ракеты и БПЛА, которыми ВСУ на любой территории уничтожают захватчиков и инфраструктуру, за счет которой РФ продолжает войну.

Напомним, руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак отреагировал на ночной ракетный удар армии Путина по Харькову. Чиновник заявил, что украинская армия должна поражать военные цели на российской территории любым оружием.