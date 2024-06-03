В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил, что РФ пытается сорвать проведение Глобального саммита мира, прибегая к разным вариантам противодействия.

По словам Кулебы, если бы саммит был проходным мероприятием, то со стороны Москвы не было бы такого масштабного сопротивления, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Дипломат сообщил, что россияне используют три инструмента для достижения цели. Кремль рассылает письма и делает заявления о том, что саммит якобы не имеет ценности, чтобы дискредитировать инициативу Украины.

Также Москва пытается убедить другие государства проигнорировать мероприятие, а страны, которые подтвердили свое участие, – посетить саммит на самом низком уровне.

Глава МИД добавил, что РФ ведет подрывную работу в государствах Азии, Африки и Южной Америки.

Ранее СМИ сообщили, что еще одна страна может отказаться от участия в Глобальном саммите мира, чтобы сохранить «нейтралитет».