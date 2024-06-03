Англоязычное издание в Пакистане The Express Tribune пишет, что Исламабад впервые получил приглашение на международное мероприятие, которое посвящено завершению российско-украинской войны, информирует «НБН».

Пресс-секретарь пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч на прошлой неделе подтвердила, что ее страну пригласили на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Женеве. По ее словам, в Исламабаде еще обсуждают свое участие.

По данным СМИ, скорее всего власти Пакистаа примут решение пропустить мероприятие, посвященное завершению войны в Украине, ради сохранения «нейтралитета». Собеседники журналистов отмечают, что из-за отсутствия представителей Российской Федерации на мероприятии, возможно, страна Глобального Юга не будет полезной.

Ранее западное СМИ сообщило, что Глобальный саммит мира намерен проигнорировать Китай. Пекину не понравилось, что на мероприятие не пригласили представителей Москвы для равного участия Украины и РФ, а также обсуждения всех предложений.