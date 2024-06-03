Представитель Офиса президента в эфире национального телемарафона напомнил, что с начала полномасштабной войны ОПУ никогда не анонсирует и не подтверждает участие главы государства в международных мероприятиях, информирует «НБН».

По словам чиновника, это не только из соображений безопасности, но и по причине быстро меняющейся ситуации в стране, в связи с чем визиты Зеленского иногда приходится отменять в последний момент.

Никифоров отметил, что он не может опровергнуть или подтвердить присутствие гаранта на саммите «Большой семерки». В то же время представитель Офиса Зеленского добавил, что в любом случае украинский лидер несомненно присоединится к мероприятию физически или онлайн.

Чиновник подчеркнул, что государства «Группы семи» являются основными союзниками нашей страны. Поэтому Киев будет говорить с партнерами о наращивании военной поддержки Украины, развитии коалиции истребителей и ускорении передачи самолетов F-16.

Как сообщалось, Зеленский объяснил, почему Россию не приглашают на Глобальный саммит мира по завершению войны в Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.