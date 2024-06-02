О том, по какой причине Украина пригласила на вышеописанный Глобальный саммит мира как Израильское государство, так и представителей Палестины, но отказалась от направления идентичного приглашения Москве, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение президента Владимира Зеленского, прозвучавшее во время трансляции форума «Диалог Шангри-Ла» на YouTube-канале ОПУ.

По словам Зеленского, Украина предпочитает игнорировать какие-либо «двойные стандарты», и потому, вопреки неоднозначному мнению мирового сообщества, на Глобальный саммит мира приглашены Палестина, Израиль и представители Глобального Юга, с целью услышать «все мысли», и провести соответствующие обсуждения, но не с россиянами.

Украинский лидер добавил — такое решение вызвано не тем, что РФ является открытой страной-агрессором, а лишь невыполнением Москвой любых международных соглашений, например, Нормандского формата, после подписания которого, россияне продолжали убивать украинцев, и блокировать любые процессы, не исключая прекращение огня.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, какими методами РФ пытается не допустить проведения Глобального саммита мира.