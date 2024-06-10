В материале британского издания The Times отмечается, что бунт ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина в июне 2023 года стал вызовом лидеру россиян и Кремлю. Поэтому, пока «повар Путина» оставался живым, «призрак революции преследовал РФ», информирует «НБН».

Журналисты пишут, что диктатор смог устранить угрозу в виде главаря «вагнеровцев», напомнив, что Пригожин погиб при неизвестных обстоятельствах. Однако влияние «марша справедливости» ЧВК не исчезло – элиты страны-агрессора стали неуверенными в своем «вожде», а весь мир увидел слабость путинского режима.

СМИ отмечает, что бессменный российский лидер впервые пошел против взятых на себя обязательств, когда произошло крушение самолета Пригожина. С того момента, элиты РФ не могут отделаться от мысли, что глава Кремля уже не тот, кто ранее мастерски управлял системой.

В The Times добавили, что «повар Путина» может стать тем, кто «пнул камешек и вызвал камнепад», похоронивший режим кремлевского диктатора.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, как Путин пытается укрепить оборону российской столицы после «марша справедливости» ЧВК «Вагнер».