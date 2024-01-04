Разведка Великобритании рассказала, что после похода армии Пригожина на Москву в июне прошлого года глава Кремля пытается защитить российскую столицу, создавая новые военные структуры.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете ведомства отмечается, что в ноябре 2022 года президент-агрессор одобрил создания Сил безопасности правительства Москвы, задача которых заключалась в охране инфраструктуры столицы РФ.

Однако после «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года, уже в следующем месяце Силам безопасности правительства Москвы разрешили использовать огнестрельное оружие. Таким образом эта структура обрела более военизированный характер.

Сообщается, что этот проект дает возможность жителям столицы РФ добровольно выполнять «патриотические» обязанности, избегая участия в так называемой «спецоперации».

Напомним, в прошлом месяце американское СМИ заявило, что за убийством главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стоит Николай Патрушев. В Кремле высказались о причастности «правой руки Путина» к смерти олигарха.