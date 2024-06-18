Руководитель внешнеполитического ведомства в эфире национального телемарафона отметил, что Украина продолжает искать пути к достижению справедливого мира, в частности для этого недавно в Швейцарии был проведен саммит, информирует «НБН».

Говоря о возможном участии Путина в таких мероприятиях в будущем, дипломат отметил, что кремлевский диктатор сегодня не хочет мира и пока нет никаких сигналов об обратном.

Министр объяснил, что Глобальный саммит мира по завершению войны в Украине – серьезный шаг к миру, который будет строиться на интересах нашей страны, принципах международного права и Устава ООН, а не уступках агрессору под давлением третьих сторон.

Глава МИД отметил, что Украина встала на этот путь благодаря «Формуле мира», а конференция в Швейцарии «зацементировала» его, что заставляет нервничать власти государства-террориста.

Напомним, в Офисе президента Украины объяснили, почему не все участники Глобального саммита мира поддержали итоговую декларацию.