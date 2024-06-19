Представитель ОПУ в эфире национального телемарафона сообщил, что на втором Саммите мира страны-участники будут рассматривать все 10 пунктов представленной Киевом Формулы мира, пишет «НБН».

Чиновник рассказал, что все соответствующие дорожные карты уже подготовлены. Кроме того, перед следующей конференцией каждый из десяти пунктов обсудят на разных уровнях – среди экспертов, министров и советников по нацбезопасности.

Заместитель главы Офиса Зеленского отметил, что на втором Глобальном саммите мира представители иностранных государств сначала обсудят первые 9 пунктов и лишь после этого перейдут к 10-му.

Жовква добавил, что на обсуждение в ходе первой конференции Украина вынесла только 3 пункта для того, чтобы показать возможность проведения такого масштабного мероприятия на высоком уровне.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал подписание коммюнике страной, которая не участвовала в саммите в Швейцарии.