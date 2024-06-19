Лидер украинцев на своей странице в соцсети Х сообщил, что Антигуа и Барбуда присоединилась к декларации по итогам Глобального саммита мира. Как рассказал президент, эта страна стала первым государством, которое не участвовало в конференции, однако решило подписать коммюнике, информирует «НБН».

По словам главы государства, эта новость говорит о том, что представленную украинским руководством Формулу мира и ее видение справедливого и продолжительного мира разделяют все континенты – от европейских государств до стран Карибского бассейна. Гарант не сомневается, что эта коалиция продолжит расширяться.

Президент написал, что стабильный мир является миром подлинного равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство. По этой причине Киев создал формат Саммита мира, который украинские власти продолжат развивать, привлекая новых участников.

Напомним, руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о возможном участии российского диктатора в будущих Саммитах мира.