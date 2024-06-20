В интервью газете South China Morning Post дипломат заявила, что украинская сторона примет участие в мирном саммите под руководством Пекина и с присутствием представителей РФ, если конференция будет базироваться на принципах уважения международного права и Устава ООН, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос о том, прилагала ли КНР руку к сдерживанию некоторых государств Азии от участия в Глобальном саммите мира, Зеленко отметила, что наша страна никогда не рассматривала Китай как своего противника и хочет видеть это государство своим другом.

Посол поблагодарила государства Юго-Восточной Азии, которые присоединились к конференции в Швейцарии. Она призвала другие страны региона взять лидерство и «не упускать из виду более широкую картину» агрессии РФ в Украине, так как за бездействие и несправедливое завершение войны придется платить высокую цену «самым слабым» государствам.

Напомним, генсек НАТО обвинил КНР в «подпитывании» войны РФ против Украины. В МИД Китая ответили на заявления Столтенберга.