Представитель Офиса Зеленского на своей странице в соцсети Х прокомментировал визит бессменного лидера россиян в КНДР, в ходе которого он подписал договор с Ким Чен Ыном, информирует «НБН».

Чиновник заявил, подписание соглашения о стратегическом военном партнерстве между Москвой и Пхеньяном нагло обнуляет весь пакет международных решений и санкций, который наложили на КНДР.

Советник главы ОПУ отметил, что подписанный диктаторами документ – это демонстративный пакт Москвы и Пхеньяна о разрушении глобальных правил и организации массовых убийств. Этот договор, как объяснил Подоляк, свидетельствует о том, что инструменты запрета больше не работают для агрессивных стран.

Советник Ермака упрекнул ООН и другие международные организации за «оглушительно громкое» молчание, ведь их обязанностью является осуществление контроля над выполнением ограничений.

Ранее о визите кремлевского диктатора в КНДР высказался глава Минобороны Великобритании.