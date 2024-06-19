Руководитель британского оборонного ведомства на своей странице в соцсети Х прокомментировал прибытие бессменного российского лидера в Пхеньян, показав соответствующие кадры.

Шаппс призвал воспринимать «причудливые» сцены из визита кремлевского диктатора в КНДР как предупреждение, информирует «НБН».

По словам главы Минобороны Соединенного Королевства, новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать свободы западных стран. Чиновник ответил, что сдержать это поможет укрепление вооруженных сил западных государств.

Отметим, что глава Кремля ехал из аэропорта в лимузине с Ким Чен Ыном по улицам столицы Северной Кореи, где здания были украшены гигантскими флагами страны-агрессора и портретами российского диктатора.

После Путин прибыл на роскошную церемонию на главной площади Пхеньяна, заполненную тысячами зрителей в футболках с цветами флагов РФ и КНДР.

Напомним, что накануне визита в КНДР кремлевский диктатор написал статью для северокорейского издания, в которой расхвалил дружественную к РФ страну. Также лидер россиян жаловался на США, которые якобы затягивают войну в Украине, и «противников», позволивших ВСУ бить их оружием по территории государства-террориста.