В ходе заседания руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Украина нуждается в большом количестве систем противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T и постоянных поставках ракет к этим комплексам. Также приоритетом остается передача артиллерийских систем, боеприпасов, БПЛА, систем РЭБ и ракет дальнего радиуса действия.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Помимо этого, дипломат призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву, особенно средств ПВО, отметил необходимость наращивания оборонной промышленности. Министр подчеркнул, что российских захватчиков важно победить на территории Украины, чтобы обеспечить стабильность и долгосрочный мир в европейских государствах.

Кулеба также обратил внимание на то, что снятие ограничений на использование ВСУ западного оружия для ударов по территории страны-агрессора позволило стабилизировать ситуацию на Харьковщине. Глава МИД добавил, что Силы обороны в очередной раз продемонстрировали свою способность побеждать при наличии необходимых средств.

Ранее дипломат отреагировал на заявление Совета ЕС о старте переговоров о вступлении Украины в организацию 25 июня.