Во вторник, 25 июня, перед началом конференции в Люксембурге Стефанишина рассказала, что вступления нашей страны в европейский Союз придется ждать несколько лет – Украина планирует выполнить все требования для интеграции в организацию к 2030 году, информирует «НБН» со ссылкой на издание DW.

Журналисты отмечают, что для успешного завершения этапа переговоров с Европейским Союзом Украине необходимо внедрить изменения в соответствии с 33 разделами в 6 кластерах, которые определены переговорной рамкой.

СМИ уточнило, что в связи с этим Киеву нужно будет провести много реформ в различных сферах. Как показывает опыт других государств, на это уйдет как минимум 5-8 лет.

Напомним, Совет Евросоюза ввел против РФ 14-й пакет санкций. Спикер Путина Дмитрий Песков назвал ограничительные меры против страны-агрессора «обоюдоострым оружием».