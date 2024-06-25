Пресс-секретарь лидера россиян в комментарии пропагандистскому СМИ заявил, что в Кремле в новому пакету санкций ЕС против РФ относятся так же, как и ко всем предыдущим – Москва выступает против них и считает их незаконными, информирует «НБН».

По словам спикера Путина, в АП РФ убеждены, что эти ограничительные меры в отношении России являются «обоюдоострым оружием». Кремлевский чиновник утверждает, что они якобы бумерангом бьют по интересам государств, которые их вводят.

Песков заявил, что у страны-агрессора «есть опыт минимизации последствий» санкционного удара Запада и она продолжит развивать его.

Отметим, что ранее на введение 14-го пакета санкций ЕС отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ. В пресс-службе внешнеполитического ведомства назвали такие меры организации «недружественными шагами» и заявили о расширении списка лиц, которым запрещен въезд на территорию государства-террориста.